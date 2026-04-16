- Imamo revanš na našem stadionu, pred našim navijačima. Ako u fudbalu postoje čuda, ovo je upravo dan kada mogu da se dogode. U Madridu nismo imali sreće, rezultat nam ne ide u korist, ali to moramo da prihvatimo i da učinimo sve da napravimo preokret, što neće biti lako. Bićemo svi zajedno do poslednjeg minuta i obećavam da ćemo dati maksimum. Rani gol bi nam mnogo značio jer bi stadion odmah "proključao", ali u svakom slučaju, kad god da dođemo do vođstva, to će pozitivno za nas. Pokušaćemo da budemo agresivni, da kontrolišemo igru i da budemo konkurentni, ali i pametni. Obratićemo pažnju na svaki detalj jer želimo rezultat. Igraćemo sa punom energijom i pametno, pa ćemo videti šta će to doneti - rekao je Nikolić.