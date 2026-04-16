Stigao je u januaru 2021. godine Filipo Falko kao veliko pojačanje u Crvenu zvezdu iz italijanskog Lečea.

Isprsili su se tada crveno-beli, debelo ga platili 1.200.000 evra, a Filipo Falko nikada nije opravdao uloženi novac.

Nije ostavio bilo kakav trag na Marakani - Filipo Falko

Propao definitivno

Odigrao je omaleni Italijan Filipo Falko svega 36 utakmica za Crvenu zvezdu i dao šest golova, uz četiri asistencije. Tokom ugovora sa srpskim klubom uglavnom je bio na pozajmicama u Kaljariju i rumunskom Klužu, ali ni tamo nije blistao.

Nije Filipo Falko ostao u lepom sećanju navijačima Crvene zvezde. Poslednjih godina nije igrao vrhunski fudbal, uglavnom je bio u nižim ligama, igrajući za trećeligaše Karareze i Kampobaso, a sada je odlučio da batali profesionalnu karijeru i posveti se jednom novom sportu.

"Mesi iz Salenta"

Imao je opasan nadimak Filipo Falko kada je stigao u Crvenu zvezdu, jer su ga mediji iz Italije zvali "Mesi iz Salenta". Međutim, ništa on u sebi nije imao "mesijevsko". Sada je pred momkom sa juga Italije igranje u Kraljevskoj ligi Đerara Pikea "sedam na sedam".

Igraće Filipo Falko u svojoj 34. godini italijansku verziju ovog takmičenja koji vode Zlatan Ibrahimović i Klaudio Markizio. A, pravila su neverovatna. Utakmice se igraju po 40 minuta i počinju ispuštanjem lopte iz visećeg kaveza, sa samo jednim igračem iz svakog tima na terenu. Novi igrač ulazi svakog minuta dok se svi timovi ne popune u prvih pet minuta.

Predstavljanje u trofejnoj sali stadiona FK Crvena zvezda - Filipo Falko

Luda pravila

Od 17. minuta do kraja prvog poluvremena, svaki gol koji postignu oba tima računa se duplo. U 20. minutu, baca se kockica da bi se odredio broj igrača koji će ostati na terenu u naredna tri minuta.

Od 36. minuta, počinje režim "Mečbol", a tokom njega vodećem timu će biti potreban još jedan gol da bi definitivno pobedio u meču. Suprotno tome, ako tim koji je gubio do početka uspe da pretekne rezultat postigavši više golova od vodećeg tima, on će pobediti u utakmici. Tu su i izvlačenja tajnih karti, pa golovi pojedinaca koji vrede duplo... Zvuči neverovatno, ali je istinito.

Lepa Dileta i Kristijan Vijeri

Ono što je posebno zanimljivo i što daje draž celoj priči, jeste da je Filipo Falko potpisao za ekipu koja nosi naziv "D-Power", a čiji su predsednici čuvena novinarka Dileta Leota i nekadašnji fudbaler Kristijan Vijeri.

Dileta Leotta je najpoznatije lice italijanskog sportskog novinarstva, a u poslednjih nekoliko godina postala je prava globalna zvezda. Njen put od Sicilije do statusa najprepoznatljivije voditeljke u svetu fudbala je prilično fascinantan. Udata je za golmana Lorisa Karijusa sa kojim ima trogodišnju ćerku Ariju. Prenosiće predstojeće Svetsko prvenstvo u fudbalu za DAZN, iako je trudna.