Kapiten fudbalera Sportinga iz Lisabona Morten Julman rekao je da je Arsenalova taktika odugovlačenja učinila dosadnom revanš utakmicu četvrtfinala Lige šampiona.

Trener Arsenala Mikel Arteta pohvalio je ekipu jer se prvi put u klupskoj istoriji drugu godinu uzastopno plasirala u polufinale Lige šampiona.

Kapiten portugalske ekipe upitan je da li je bolja ekipa prošla u polufinale.

"Mislim da je bila ravnopravna utakmica, a rezultat prve utakmice koju smo izgubili otežao je odlazak na Emirate i pobedu, posebno jer ne gube često kod kuće i znali smo da će biti teško. Ali utakmica je bila niskog inteziteta i bez ritma, bez golova i rekao bih dosadna", rekao je Julman, preneli su britanski mediji.

On je upitan šta je učinilo utakmicu nepovezanom.

"Mislim da su to brojni prekidi tokom utakmice, pa nismo ušli u ritam koji smo želeli. Pomalo dosadno. Da sam bio gledalac van te utakmice 0:0, takođe i prve utakmice 1:0, to nije bio način na koji Sporting želi da se predstavi. Želimo da postižemo golove, pravimo šanse, a to sada nismo uradili. Tokom utakmice bilo je mnogo zaustavljana, posebno tokom prekida i to je oduzelo mnogo vremena od utakmice", naveo je danski fudbaler.

"Kada smo ušli u ritam napravili smo mnogo šansi, posebno u prvom poluvremenu. Ali na kraju, nismo ih napravili dovoljno da bismo pobedili, da budem iskren", dodao je Julman.