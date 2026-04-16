Engleski klub je to objavio dan nakon što je selektor reprezentacije Francuske Didije Dešan rekao da Ekitike neće igrati za državni tim zbog teške povrede.

Ekitike je pokidao Ahilovu tetivu u utorak u prvom poluvremenu revanš utakmice četvrtfinala Lige šampiona protiv Pari Sen Žermena.

Ugo Ekitike dobio crveni karton Foto: Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Koby Abbott / Zuma Press / Profimedia, Paul ELLIS / AFP / Profimedia

Strahuje se da bi 23-godišnji fudbaler mogao da pauzira najmanje šest meseci, a najgora mogućnost je da će odsustvovati devet meseci.

"Ekitike će biti van terena do kraja klupske sezone i neće moći da igra za Francusku na Svetskom prvenstvu ovog leta", navodi se u saopštenju Liverpula.

Ekitike je ove sezone za Liverpul i Francusku postigao 19 golova, a prošlog leta je došao na Enfild iz Ajntrahta iz Frankfurta za 79 miliona funti.

