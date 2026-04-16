Fudbalski klub Liverpul potvrdio je danas da je njegov igrač Ugo Ekitike doživeo ozbiljnu povredu Ahilove tetive i da će propustiti ostatak sezone i Svetsko prvenstvo.
UŽAS! POZNATI FUDBALER ZBOG HOROR POVREDE PROPUŠTA SVETSKO PRVENSTVO! Klub se oglasio i saopštio užasne vesti!
Engleski klub je to objavio dan nakon što je selektor reprezentacije Francuske Didije Dešan rekao da Ekitike neće igrati za državni tim zbog teške povrede.
Ekitike je pokidao Ahilovu tetivu u utorak u prvom poluvremenu revanš utakmice četvrtfinala Lige šampiona protiv Pari Sen Žermena.
Ugo Ekitike dobio crveni karton
Strahuje se da bi 23-godišnji fudbaler mogao da pauzira najmanje šest meseci, a najgora mogućnost je da će odsustvovati devet meseci.
"Ekitike će biti van terena do kraja klupske sezone i neće moći da igra za Francusku na Svetskom prvenstvu ovog leta", navodi se u saopštenju Liverpula.
Ekitike je ove sezone za Liverpul i Francusku postigao 19 golova, a prošlog leta je došao na Enfild iz Ajntrahta iz Frankfurta za 79 miliona funti.
