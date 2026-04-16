Na završnom turniru UEFA U-19 EURO igraće osam selekcija, podeljnih u dve grupe – A i B. Voljom žreba, Srbija se nalazi u grupi B sa selekcijama Hrvatske, Italije i Ukrajine.

Grupa A

Vels
Danska
Nemačka
Španija

Grupa B

Hrvatska
SRBIJA
Italija
Ukrajina

Evropsko prvenstvo u Velsu održava se od 28. juna do 11. jula i biće locirano u četiri grada: Bangor (Bangor gradski stadion), Kerarfon (Oval), Denbi (Central Park) i Reksem (Rejskors Graund).

Omladinska reprezentacija Srbije

Završni turnir, odnosno Evropsko prvenstvo u Velsu biće ujedno i UEFA kvalifikacioni tunrir za FIFA U-20 Svetsko prvenstvo, koje se 2027. godine održava u Azerbejdžanu i Uzbekistanu. Plasman na samit najboljih selekcija obezbediće četiri od osam selekcija, odnosno polufinalisti turnira u Velsu.

Ispred Fudbalskog saveza Srbije, odnosno delegacije omladinske reprezentacije, žrebu su prisustvovali selektor Gordan Petrić i tim menadžer Pavle Simić.

