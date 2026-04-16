DRAMA! POZLILO KRISTIJANU RONALDU: Poznati fudbaler povraćao...
Kristijanu Ronaldo pozlilo je tokom utakmice između Al Nasra i Al Itifaka u prvenstvu Saudijske Arabije.
Čuveni fudbaler iz Portugala ima 41 godinu, a ozbiljne zdravstvene probleme imao je na poluvremenu pomenutog meča.
Panika u svlačionici
Prema rečima prvog trenera Al Nasra Žorža Žezusa, Kristijano Ronaldo je povraćao posle utakmice. Oko njega je bilo nekoliko lekara iz kluba.
- Kristijano nije trebalo ni da bude na terenu posle pauze. Imao je problema sa stomakom i bio je lošeg raspoloženja. Kada sam ga zamenio, Ronaldo je odmah otišao u svlačionicu, gde je povraćao - citira portugalski "Rekord" reči trenera Al-Nasra Žorža Žezusa.
Uprkos zdravstvenim problemima Kristijano Ronaldo je nastavio da igra i zamenjen je u 89. minutu. Al-Nasr je na kraju pobedio rezultatom 1:0, a jedini gol na meču dao je Francuz Kingsli Koman, bivši fudbaler Bajerna i Juventusa.
Posle 29. kola u fudbalskom prvenstvu Saudijske Arabije Al Nasr je prvi na tabeli sa 76 bodova, osam više od Al Hilala i deset od Al Ahlija, s tim da oba kluba imaju utakmicu manje.
Kristijanu Ronaldu i njegovim saigračima preostalo je još pet utakmica da osiguraju titulu. Naredni meč je derbi protiv Al-Ahlija (sledećeg petka), potom sledi duel sa Al-Kadsijom i onda okršaj sa najvećim rivalom Al-Hilalom. Sezona se završava sa Al-Šababom, pre finalnog obračuna protiv Damaka.
Od dolaska u Saudijsku Arabiju 2022. godine, petostruki osvajač Zlatne lopte Kristijano Ronaldo još nije podigao trofej šampiona zemlje sa Al-Nasrom.