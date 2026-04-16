Slušaj vest

Brojni ruski, ali i srpski mediji prethodnih dana prenosili su informacije vezano za Brazilca Markinjosa i Crvenu zvezdu.

Spekulisalo se o pregovorima između dve strane, da bi Markinjos voleo da opet radi sa Dejanom Stankovićem, da nema ništa protiv dolaska u Beograd...

Markinjos u dresu Spartaka Foto: Mike Kireev/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Reč agenta

A, onda se javio agent Markinjosa Aleksandar Samu, želeći da prekine sve poluinformacije koje su se pojavljivale prethodnih dana. Bio je krajnje direktan i precizan.

- Nemamo ponudu od Zvezde. Da li ga Stanković zove u Zvezdu? Ne. Markinjos je srećan u Spartaku - rekao je Samu za "RIA Novosti Sport".

Markinjos Foto: Alexander Vilf / Sputnik / Profimedia

Prvi kontakt 2024.

Markinjos je bio povezivan sa Crvenom zvezdom još u leto 2024. godine, ali je ponuda moskovskog Spartaka bila bolja u unosnija. Ključni faktor bio je Dejan Stanković, tadašnji trener Moskovljana, koji je prethodno trenirao Markinjosa u mađarskom Ferencvarošu.

Dejan Stanković je lično pozvao igrača, što je uz znatno jaču finansijsku ponudu prelomilo transfer. Spartak je Ferencvarošu platio 5.000.000 evra za Brazilca. Markinjos u Spartaku zarađuje oko 1,2 do 1,5 miliona evra neto po sezoni.

Poznaje Markinjosa - Dejan Stanković na klupi Crvene zvezde Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Rusi stavili rampu

Tokom decembra 2025. i januara 2026. godine, ponovo se aktivirala priča o Markinjosovom dolasku na Marakanu. Razlog je bio jednostavan, Markinjos nije bio potpuno zadovoljan statusom u Spartaku nakon odlaska Dejana Stankovića. Crvena zvezda je zimus pokušala da razgovara sa Markinjosom i Spartakom.

Bilo je određenih kontakata sa fudbalerom i rukovodstvom kluba iz Moskve, ali do konačnog dogovora oko transfera nije došlo. Na kraju je Markinjos ostao u Rusiji.

Brazilac je preko svojih agenata poslao signale da bi bio otvoren za pozajmicu u Beograd, naročito zbog želje da ponovo sarađuje sa nekim od igrača koje poznaje iz regiona. Spartak je tražio da povrati veći deo od onih pet miliona evra koje su platili Ferencvarošu. Zvezda je nudila varijantu pozajmice sa pravom otkupa na 2,5 miliona evra, što su Rusi glatko odbili.