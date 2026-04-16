Dževad Prekazi legenda je Partizana i srpskog fudbala.

Poslednjih decenija Dževad Prekazi posvećen je radu sa mladima, ali pomno prati dešavanja u klubu čiji je dres nosio u preiodu od 1976. do 1983. godine, dao 19 golova i odigrao 153 utakmice.

Voli Partizan - Dževad Prekazi Foto: Www.partizan.rs

Nije šija, nego vrat

Dževad Prekazi (68) otkriva da je razgovarao sa Rasimom Ljajićem kada je pre godinu ipo dana nova uprava preuzela Partizan. Ponudio je tada legendarni fudbaler pomoć, ali nikada nije dobio odgovor ni objašnjenje, zašto je odbijen.

- Najiskrenije, ne mislim ništa (o novoj upravi op.a.). Više pratim košarku. Razočaran sam, ali šta da se radi. Ali, niko ne može da mi uzme ljubav. Sve je to nije šija nego vrat, ili nije vrat nego šija, kako hoćete, ova sad uprava, skoro isto, skoro da nema razlike. Pa, pogledajte samo. Ja samo slušam, ovi bivši igrači koji tamo idu na stadion – ko sve trenira u školi. Koja je to bila škola, koji su to bili igrači - govorio je u podkastu "Kazneni prostor" Dževad Prekazi i nastavio:

- Pa, pogledajte reprezentaciju Srbije, reprezentaciju SRJ, reprezentaciju SCG, koliko je igrača iz Partizana, to je kostur reprezentacije. Evo i sad, sve su to bivši igrači Partizana. Gde su sve igrali i gde sve igraju.

1/6 Vidi galeriju FK Partizan klinci iz omladinske škole Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Starsport/Srđan Stevanović

Partizanovi treneri ne znaju da hodaju

Usledilo je pitanje, da li Partizan može da se izvuče u organizacionom, finansijskom i fudbalskom smislu.

- Može sve, sem u fudbalskom. Zato što tu treba debela čistka! Debela metla! Moraju da dođu ljudi koji se razumeju u fudbal. Prvo ta akademija, kakva akademija, to je škola. Ko su sve treneri u školi? Oni ne znaju da hodaju, a kamoli da budu fudbalski treneri.

NIje Prekaziju jasno, zašto Partizan ne želi da iskoristi znanje i pomoć bivših fudbalera.

- Zato što oni ne vole da im se kaže istina. Interes od toga imaju samo oni, zato što će da muljaju. Ja sam današnjem predsedniku rekao, ako smatrate... Pošto sam ja u onoj grupi bivših igrača, "Apel za pomoć Partizanu", i mi smo doveli i navijače ispred hotela "Moskva", na Terazijama, i pokojni Dule (Vujošević op.a.) je došao, bolestan, Klinčarski – bolestan. Po onom vremenu, bilo 30 i više stepeni. I na kraju šta biva – ništa.

FK Partizan, Predrag Mijatović, Rasim Ljajić, Milka Forcan, Danko Lazović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Reci mi u lice, da ti nisam potreban

Imao je Prekazi još zamerki na sadašnje rukovodstvo.

- Dođu bez Skupštine, bez ičega i sve to naprave. A ja sam predsedniku kluba rekao, jer sam bio na razgovoru sa njim, ne na stadionu, ako iole imate nešto na umu lično za mene, evo ja ću da vam skratim muke – postavite me za direktora škole. Ali, moram sve da imam napismeno. Kad moram za nekog igrača na primer, zbog interesa kluba, da zažmurim, moram da znam. Inače, ja sam gori od Staljina. To je živa istina, i danas sam takav. Kod mene, dok sam bio trener, niko nije mogao.

I nije tu stao u svom emotivnom odgovoru.

- Ako ja, doslovce, sebe nudim predsedniku… Koje sumnje imaš – ništa mi nije rekao, ni tada, ni posle. To je prosto i jednostavno – možeš ili ne možeš, kao predsednik da mi kažeš. Ali, to je najnormanlije. Nije ćutanje uvek zlato, zna se kad je. Pa što da mi se ne kaže? Ili da me pitaš – ej, mislimo da nisi ti za to, ali kaži nam nekog drugog, šta misliš - pojasnio je Dževad Prekazi.