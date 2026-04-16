Kapiten Mančester sitija Bernardo Silva najavio je da će napustiti taj fudbalski klub na kraju sezone.

"Kada sam stigao pre devet godina pratio sam san dečaka, želeći da uspem u životu, želeći da ostvarim velike stvari. Ovaj grad i ovaj klub su mi dali mnogo više od toga, mnogo više nego što sam se ikada nadao. Ono što smo zajedno ostvarili je nasleđe koje će zauvek biti u mom srcu. Centurioni, četiri uzastopne titule, tripla kruna i mnogo toga. Nije bilo tako loše", naveo je Silva u pismu navijačima, preneli su britanski mediji.

On je zahvalio porodici, saigračima i navijačima na podršci, kao i treneru Pepu Gvardioli.

"Klubu, Pepu, svim saigračima za ovih devet godina, hvala vam na svim uspomenama i što ste mi dozvolili da budem deo ovog putovanja toliko dugo. Atmosfera koju smo svakodnevno stvarali na treninzima učinila je da se osećam kao kod kuće i kao deo velike porodice. Hajde da uživamo zajedno u ovim poslednjim nedeljama i borimo se za ono što nam ova sezona još donosi", naveo je Silva.

Silva je 2017. godine prešao u Siti iz Monaka, odigrao je 451 utakmicu, postigao 76 golova i imao je 77 asistencija. Osmi je na večnoj listi po broju odigranih utakmica za Siti zajedno sa Majkom Samerbijem.

Portugalski 31-godišnji fudbaler je ove sezone postao kapiten, nedavno je podigao trofej Liga kupa, a klub napušta po isteku ugovora.

Mančester siti je saopštio da će Silva biti upamćen kao jedan od najboljih i najpopularnijih igrača svih vremena i da će za njega biti upriličena oproštajna svečanost na kraju sezone.

Siti se ove sezone bori za još dva trofeja, Premijer ligu i FA kup.

(Beta)