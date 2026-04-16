Međutim nije sve idealno prošlo po bavarskog giganta. Trener Vensan Kompani neće moći da vodi ekipu u prvom meču protiv Pari Sen Žermena zbog suspenzije.

Belgijski stručnjak zaradio je treći žuti karton u takmičenju tokom burnog protesta upućenog sudiji Slavku Vinčiću, što automatski znači i zabranu vođenja tima u narednoj utakmici.

Incident koji je izazvao haos dogodio se u drugom poluvremenu, kada je Antonio Ridiger udario Josipa Stanišića, nakon čega je hrvatski defanzivac ostao na travi. Sudija nije reagovao, a Real je iz iste situacije pokrenuo brzu akciju koju je Kilijan Mbape pretvorio u pogodak za 3:2.

Takav razvoj događaja izazvao je bes na klupi Bajerna, a Kompani je žestoko reagovao pored aut-linije, zbog čega je ekspresno sankcionisan.

"Uvek se trudim da pokažem poštovanje, pa tako i ovaj put. Normalno je da u onakvoj situaciji nešto kažem. Naš igrač leži na travi, a oni nastavljaju akciju. Cenim Ridigera kao kao štopera, i ja bih napravio potpuno istu stvar, razumemo se, ali sasvim je normalno da reagujem. Žuti karton je, po meni, stigao prebrzo", izjavio je Kompani.

Belgijanac je ukazao i na problem pravila u novom formatu takmičenja, smatrajući da bi UEFA trebalo da razmotri izmene kada su u pitanju kartoni.

"U ovom novom formatu igra se toliko utakmica, a pravilo o tri žuta kartona i dalje je prestrogo. Srećan sam, momci su zaslužili prolaz, ali prva utakmica polufinala će jednostavno morati da prođe bez mene na klupi", zaključio je trener Bajerna.