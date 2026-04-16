Tragični detalji nesreće u kojoj je stradao Aleksander Maninger (48) dodatno su potresli sportsku javnost.
Fudbal
STRAVIČNE SLIKE - DŽIP POTPUNO ZGUŽVAN: Prve slike sa mesta jezive nesreće slavnog golmana
Slušaj vest
Nesreća se dogodila u mestu Nusdorf am Haunsberg, na severu pokrajine Salcburg, rodnog kraja legendarnog golmana.
Prema policijskom izveštaju, Maninger je svojim automobilom pokušao da pređe preko neobezbeđenog pružnog prelaza lokalne železnice Salcburg.
Voz je naleteo direktno na vozilo, a zbog siline udara i brzine kompozicije, automobil je potisnut stotinama metara pre nego što se voz zaustavio.
Fotografije sa lica mesta svedoče o tome da Maninger, nažalost, nije imao nikakve šanse da preživi ovaj strahovit sudar.
Reaguj
Komentariši