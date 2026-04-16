Tužne vesti stižu iz Austrije – nekadašnji reprezentativni golman Aleksander Maninger izgubio je život u saobraćajnoj nesreći, prenose tamošnji mediji.

Marko Arnautović na meču Šturm - Crvena zvezda

Bivši čuvar mreže, koji je tokom bogate karijere branio za velikane poput Arsenala, Juventusa i Liverpula, preminuo je u 49. godini, ostavivši dubok trag u evropskom fudbalu.

Prema informacijama policije, automobil njegov našao se na neobezbeđenom pružnom prelazu u opštini Nusdorf, gde je na njega naletela kompozicija lokalne železnice. Vozilo je nakon sudara vučeno više stotina metara.

Na tužne vesti reagovao je i fudbaler Crvene zvezde Marko Arnautović, koji je za reprezentaciju debitovao 2008, godinu dana pre nego što je Maninger odigrao poslednji meč za Austriju.

On je na društvenim mrežama objavio fotografiju Maningera i stavio srce za svog nekadašnjeg saigrača.

Maninger je bio šampion Engleske 1998. godine sa Arsenalom, a tada je osvojio i FA kup i Čeriti šild, koji je opet uzeo sledeće sezone. Sa Juventusom je bio prvak 2012.

Ne propustiteFudbalDA LI JE STVARNO DOŠAO KRAJ? Svi čekaju konačnu odluku Marka Arnautovića!
Marko Arnautović na utakmici protiv Seltika
FudbalOTVORIO DUŠU! Kako je propao transfer Marka Arnautovića...
STURM-ZVEZDA_32.JPG
FudbalMARKO ARNAUTOVIĆ DIGAO UZBUNU - IZJAVA KOJA JE ZABRINULA NAVIJAČE ZVEZDE! Ljubimac Delija otkrio kako ima TRI PONUDE: "Razmisliću o tome..."
Marko Arnautović na utakmici protiv Seltika
FudbalSNIMAK KOJI SADA JOŠ VIŠE BOLI SVE NAVIJAČE ZVEZDE! Da li bi evropski san bio završen da se ovo nije desilo?! (VIDEO)
Marko Arnautović i Aleksandar Katai FK Crvena zvezda

