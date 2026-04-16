Selektor omladinske fudbalske reprezentacije Srbije Gordan Petrić rekao je posle žreba za Evropsko prvenstvo da nisu bitna imena rivala, već da igrači budu zdravi, spremni i raspoloženi.

"Smatram da obe grupe imaju određeni kvalitet, podjednako su teške. Nastupa ukupno osam selekcija iz Evrope i nema lakih protivnika. Bez obzira na ishod žreba, za mene lično je važno da igrači budu zdravi, spremni i raspoloženi kada se okupimo i da svi mi shvatimo šta dobijaju igrači koji su na turniru i šta dobijaju generacije posle njih. Važno je da su spremni, zdravi i motivisani, nezavisno ko je protivnik", rekao je Petrić, a prenosi sajt Fudbalskog saveza Srbije (FSS).

EP u Velsu biće održano od 28. juna do 11. jula ove godine u četiri grada: Bangoru (Bangor, gradski stadion), Kerarfonu (Oval), Denbiju (Central park) i Reksamu (Rejskors graund).

Evropsko prvenstvo u Velsu biće ujedno i UEFA kvalifikacioni turnir za Svetsko prvenstvo FIFA U-20, koje će 2027. godine biti održano u Azerbejdžanu i Uzbekistanu.

Plasman na SP obezbediće četiri od osam selekcija, odnosno polufinalisti turnira u Velsu.

Ne propustiteFudbalARNAUTOVIĆ SLOMLJEN NAKON JEZIVE TRAGEDIJE: Zvezdin napadač se oprostio od nekadašnjeg saigrača potresnom objavom...
Marko Arnautović na meču Crvena zvezda - FCSB
FudbalSTRAVIČNE SLIKE - DŽIP POTPUNO ZGUŽVAN: Prve slike sa mesta jezive nesreće slavnog golmana
Aleksander Maninger
FudbalBAJERN BEZ TRENERA NA PRVAKA EVROPE: Kompani suspendovan posle haosa sa Realom!
profimedia-1091701298.jpg
FudbalKAPITEN NAPUŠTA SITI: Bernando Silva odlazi na kraju sezone

"BEZ REZULTATA NE MOŽEMO DA SE ODMERIMO SA NAJBOLJIMA" Mijatović za Kurir televiziju: "Igrač mora da bude dobra osoba sa razvijenim takmičarskim duhom" Izvor: Kurir televizija