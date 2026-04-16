ORLIĆI SA HRVATIMA U GRUPI NA EVROPSKOM PRVENSTVU Selektor poručio: Ne zanimaju nas rivali!
Selektor omladinske fudbalske reprezentacije Srbije Gordan Petrić rekao je posle žreba za Evropsko prvenstvo da nisu bitna imena rivala, već da igrači budu zdravi, spremni i raspoloženi.
"Smatram da obe grupe imaju određeni kvalitet, podjednako su teške. Nastupa ukupno osam selekcija iz Evrope i nema lakih protivnika. Bez obzira na ishod žreba, za mene lično je važno da igrači budu zdravi, spremni i raspoloženi kada se okupimo i da svi mi shvatimo šta dobijaju igrači koji su na turniru i šta dobijaju generacije posle njih. Važno je da su spremni, zdravi i motivisani, nezavisno ko je protivnik", rekao je Petrić, a prenosi sajt Fudbalskog saveza Srbije (FSS).
EP u Velsu biće održano od 28. juna do 11. jula ove godine u četiri grada: Bangoru (Bangor, gradski stadion), Kerarfonu (Oval), Denbiju (Central park) i Reksamu (Rejskors graund).
Evropsko prvenstvo u Velsu biće ujedno i UEFA kvalifikacioni turnir za Svetsko prvenstvo FIFA U-20, koje će 2027. godine biti održano u Azerbejdžanu i Uzbekistanu.
Plasman na SP obezbediće četiri od osam selekcija, odnosno polufinalisti turnira u Velsu.