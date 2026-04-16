Slavni Argentinac je doneo odluku i kupio španskog trećeligaša Kornelju.
ZANIMLJIVO
MESI KUPIO KLUB U ŠPANIJI: Slavni Argentinac postao vlasnik katalonskog kluba poznatog po čuvenoj školi...
Slušaj vest
Ovaj klub se nalazi u Kataloniji, a poznat je po sjajnoj školi, odakle su izašli Đordi Alba, David Raja, Đerar Martin...
Leo Mesi u dresu Argentine
Vidi galeriju
Ideja ove investicije je jasna – da se klub dodatno razvije i podigne na viši nivo, uz poseban fokus na razvoj lokalnih talenata.
Kako javlja katalonski Sport, upravo je to podstaklo Mesija da uđe u ovaj klub, a samim tim bude uz Barselonu.
Od bivših igrača Barselone, Đerar Pike je preko svoje kompanije Kosmos kupio Andoru, a Đordi Alba i Tijago Alkantara su zajedno sa partnerima preuzeli Hospitalet.
Reaguj
Komentariši