Srbija je već zakazala meč sa domaćinom Mundijala Meksikom, a traži se još jedan protivnik.

Veljko Paunović pred meč sa Engleskom Foto: John Walton / PA Images / Profimedia

Nedavno se pojavila informacija da je u priču uskočio Egipat, a sada se piše i da je u opticaju Irak.

Mediji u Iraku istakli su da su potvrđene naredne obaveze tamošnje reprezentacije i da će rivali izvesno biti Španija i Obala Slonovače, dok je za treći duel nepoznato da li će biti odigran protiv Srbije ili Egipta.

FSS uveliko radi na tome da obezbedi još jednog rivala Orlovima, a deluje sve izvesnije da će to biti neka selekcija iz Afrike ili Azije.

Trebalo bi uskoro da dobijemo potvrdu ko će biti protivnik Srbije.

Ne propustiteFudbalUPOZNAVANJE IGRAČA SA ZAHTEVIMA A REPREZENTACIJE: Paunović ponovo okupio igrače iz Super lige Srbije
FudbalNIŠTA OD MESIJA, SALAH TESTIRA ORLOVE! Srbija dobija novog rivala...
Veljko Paunović na okupljanju fudbalera Superlige u Staroj Pazovi
FudbalNIŠTA OD MEČA SRBIJE I ARGENTINE: Gaučosi izabrali drugog rivala za generalku pred put na Mundijal
Fudbaleri Srbije
FudbalMIROSLAVU TANJGI ZASMETAO POTEZ VELJKA PAUNOVIĆA! Digao glas zbog jedne stvari, pa pecnuo Crvenu zvezdu: "Neću da miniram tu ideju, ali..."
Miroslav Tanjga

Košarkaši Partizana odaju počast polaganjem ruža Izvor: Petar Aleksić