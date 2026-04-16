Fudbalska reprezentacija Srbije ostala je bez maltene dogovorene prijateljske utakmice sa zvaničnim svetskim prvakom Argentinom, pa Paunovićevi Orlovi uveliko traže rivala za meč u junskom ciklusu.
ORLOVI TRAŽE RIVALA: Srbija gleda ka Africi i Aziji...
Srbija je već zakazala meč sa domaćinom Mundijala Meksikom, a traži se još jedan protivnik.
Veljko Paunović pred meč sa Engleskom
Nedavno se pojavila informacija da je u priču uskočio Egipat, a sada se piše i da je u opticaju Irak.
Mediji u Iraku istakli su da su potvrđene naredne obaveze tamošnje reprezentacije i da će rivali izvesno biti Španija i Obala Slonovače, dok je za treći duel nepoznato da li će biti odigran protiv Srbije ili Egipta.
FSS uveliko radi na tome da obezbedi još jednog rivala Orlovima, a deluje sve izvesnije da će to biti neka selekcija iz Afrike ili Azije.
Trebalo bi uskoro da dobijemo potvrdu ko će biti protivnik Srbije.
