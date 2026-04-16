Natho napušta Partizan na kraju sezone.
ŠOK IZ HUMSKE - KRAJ JEDNE ERE: Bibars Natho odlazi iz Partizana! Izraelac se oprostio od Grobara...
Dugogodišnji fudbaler Partizana Bibars Natho odlučio je da napusti crno-bele na kraju ove sezone.
Bibars Natho Foto: Starsport
Natho je ovu vest sam potvrdio putem svog zvaničnog profila na Instagramu, gde se obratio Grobarima i ukazao na to da je kraj.
"Dragi Grobari. Odlučio sam da će ovo biti moja poslednja sezona u Partizanu. Posle skoro sedam godina u klubu, želim da se zahvalim navijačima za konstantno podršku i mojim saigračima, koji su postali kao porodica za mene. Sa svakim danom koji je prolazio, shvatao sam koliko mi znači ovaj klub i šta on predstavlja. Bila je čast nositi crno-beli dres. Hvala svima što ste bili deo ovog putovanja. Verujem da će se naši putevi ponovo susresti.", napisao je Natho.
