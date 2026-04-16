Čelsi trenutno zaostaju četiri boda za Liverpulom, koji drži peto mesto, poslednje koje vodi u Ligu šampiona, dok je do kraja Premijer lige ostalo još šest kola.

Ekipa iz Londona je u seriji od tri uzastopna poraza u prvenstvu, a više od šest nedelja nije postigao gol u ligi.

"Kako sezona odmiče i broj utakmica se smanjuje, svaka naredna postaje sve važnija. Moramo da iskoristimo ovaj trenutak, vremena je sve manje", rekao je Rosenior, a preneo Skaj Sport.

On je dodao da su problemi tima često posledica pada koncentracije u ključnim momentima.

"U svakoj utakmici presudi jedan trenutak nepažnje, koji se potom odrazi na ostatak igre. Moramo bolje da kontrolišemo takve situacije", istakao je on.

U narednom kolu Čelsi dočekuje Mančester junajted, koji se nalazi na trećem mestu na tabeli.

U međuvremenu, Udruženje navijača Čelsija izrazilo je zabrinutost zbog pravca u kojem klub ide, kritikujući rukovodstvo i nedostatak reakcije na ranije nezadovoljstvo navijača.

"Ovo nije reakcija na jedan rezultat ili seriju loših igara. Reč je o dubljoj zabrinutosti zbog pravca kluba i sve većeg nepoverenja navijača u način vođenja i strategiju", navodi se u saopštenju.

Najavljen je i protest navijačke grupe "NotAProjectCFC" uoči utakmice, što dodatno ukazuje na rastuće nezadovoljstvo.

"Svaki navijač ima pravo na svoje mišljenje. Svi žele da klub pobeđuje. Naš posao je da dugoročno obezbedimo te rezultate", zaključio je Rosenior.

(Beta)