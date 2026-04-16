Fudbaleri Šahtjora iz Donjecka plasirali su se u polufinale Lige konferencija, nakon što su u revanšu četvrtfinala na gostovanju odigrali nerešeno 2:2 sa holandskim AZ Alkmarom.
NIŠTA OD ČUDA AZ ALKMARA: Šahtjor remijem overio polufinale Lige konferencija
Prvi meč u Krakovu pripao je Šahtjoru rezultatom 3:0.
Ukrajinski tim poveo je u revanšu golom Alisona u 58. minutu, da bi AZ preokrenuo golovima Isaka Jensena u 73. i Mateja Šina u 80. minutu.
Konačnih 2:2 postavio je Luka Mejrelis u 83. minutu.
Šahtjor će u polufinalu Lige konferencija igrati sa pobednikom dvomeča između Kristal Palasa i Fjorentine. Prvi meč u Londonu završen je pobedom engleskog tima 3:0.
Utakmice polufinala Lige konferencija na rasporedu su 30. aprila i 7. maja.
(Beta)
