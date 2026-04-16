U saopštenju, Barselona navodi da su u oba meča donete "odluke koje nisu bile u skladu sa pravilima igre", ističući da su problemi proistekli iz pogrešne primene propisa, kao i izostanka adekvatne reakcije VAR sistema u ključnim situacijama.

Barselona smatra da je "akumulacija ovih grešaka direktno uticala na tok utakmica i konačan ishod dvomeča", uzrokujući "značajnu sportsku i finansijsku štetu" za klub.

U žalbi se ponavljaju ranije upućeni zahtevi prema Uefi, ali klub ujedno izražava spremnost na saradnju sa evropskom kućom fudbala kako bi se unapredio sudijski sistem i obezbedila "rigoroznija, pravednija i transparentnija primena pravila igre".

Barselo0na je eliminisana od Atletiko Madrida ukupnim rezultatom 2:3. Iako je Barselona slavila 2:1 u revanšu, nije uspela da nadoknadi minus od 0:2 iz prvog susreta.

U oba duela Barselona je ostala sa igračem manje, pošto su defanzivci Pau Kubarsí i Erik Garsija isključeni nakon što su sudije, uz pomoć VAR-a, preinačile žute u crvene kartone zbog sprečavanja izgledne šanse za gol.

(Beta)

