KATALONCI IDU DO KRAJA: Barselona podnela žalbu Uefi zbog suđenja protiv Atletika
U saopštenju, Barselona navodi da su u oba meča donete "odluke koje nisu bile u skladu sa pravilima igre", ističući da su problemi proistekli iz pogrešne primene propisa, kao i izostanka adekvatne reakcije VAR sistema u ključnim situacijama.
Barselona smatra da je "akumulacija ovih grešaka direktno uticala na tok utakmica i konačan ishod dvomeča", uzrokujući "značajnu sportsku i finansijsku štetu" za klub.
U žalbi se ponavljaju ranije upućeni zahtevi prema Uefi, ali klub ujedno izražava spremnost na saradnju sa evropskom kućom fudbala kako bi se unapredio sudijski sistem i obezbedila "rigoroznija, pravednija i transparentnija primena pravila igre".
Barselo0na je eliminisana od Atletiko Madrida ukupnim rezultatom 2:3. Iako je Barselona slavila 2:1 u revanšu, nije uspela da nadoknadi minus od 0:2 iz prvog susreta.
U oba duela Barselona je ostala sa igračem manje, pošto su defanzivci Pau Kubarsí i Erik Garsija isključeni nakon što su sudije, uz pomoć VAR-a, preinačile žute u crvene kartone zbog sprečavanja izgledne šanse za gol.
