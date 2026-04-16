Fudbaleri AEK-a iz Atine nisu uspeli da se plasiraju u polufinale Lige konferencija.

Tim Marka Nikolića je u revanšu savladao Rajo Valjekano sa 3:1 (2:0), ali mu to nije bilo dovoljno da izbaci Špance. Tim iz Madrida je u prvoj utakmici slavio sa 3:0.

AEK - Rajo Valjekano Foto: Yannis Halas / imago sportfotodienst / Profimedia

 Zini je doveo AEK u vođstvo u 13. minutu, da bi Razvan Marin iz penala u 36. minutu udvostručio prednost.

Kada je Zini u 51. minutu povisio rezultat na 3:0, čime je anuliran minus iz prve utakmice, svi su očekivali da će "žuto-crni" ubrzo stići i do četvrtog gola.

Međutim, ni ludnica na tribinama nije pomogla Grcima.

Isi Palason je u 60. minutu srušio sve nade čete Marka Nikolića u jednom od retkih napada gostujuće ekipe. Gosti su praktično došetali do šesnaesterca domaće ekipe, a onda je kapiten gostiju postigao šokantno jeftin gol koji se ispostavio kao odlučujući.

Luka Jović nije igrao u ovom meču, dok je Mijat Gaćinović ušao u igru u 71. minutu.

Rajo Valjekano će u polufinalu igrati protiv Strazbura, dok će u drugom polufinalu igrati Šahtjor i Kristal Palas.

