Potresne vesti dolaze iz Amerike.
Fudbal
HOROR! Poginuo mladi fudbaler (17), utopio se u jezeru
Učenik i sportista srednje škole Grovtaun, Elajdža Lemeubl, preminuo je u 17. godini nakon utapanja.
Nadležne službe su u subotu uveče dobile dojavu o mogućem utapanju u Vajldvud Park, u okrugu Kolambija u američkoj državi Džordžija.
Ronilački tim pronašao je telo mladića u jezeru Klarks Hil u okviru parka, manje od sat vremena nakon prijave.
Porodica, prijatelji i školski drugovi opraštaju se od talentovanog fudbalera, koji je već bio odlučio da karijeru nastavi na koledžu.
- Kao da je u pitanju noćna mora iz koje se nisam probudio - rekao je jedan od njegovih saigrača za američke medije.
