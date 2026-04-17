Učenik i sportista srednje škole Grovtaun, Elajdža Lemeubl, preminuo je u 17. godini nakon utapanja.

Nadležne službe su u subotu uveče dobile dojavu o mogućem utapanju u Vajldvud Park, u okrugu Kolambija u američkoj državi Džordžija.

Ronilački tim pronašao je telo mladića u jezeru Klarks Hil u okviru parka, manje od sat vremena nakon prijave.

Porodica, prijatelji i školski drugovi opraštaju se od talentovanog fudbalera, koji je već bio odlučio da karijeru nastavi na koledžu.

- Kao da je u pitanju noćna mora iz koje se nisam probudio - rekao je jedan od njegovih saigrača za američke medije.

Ne propustiteOstali sportoviTRAGEDIJA! Preminuo dečak (11) na sportskom takmičenju: Od šoka i trenerima pozlilo, završili u bolnici - Dete im umrlo pred očima, evo šta se desilo
BARMM sportske igre
FudbalBIZARNA SMRT U NEMAČKOJ! Bivši fudbaler poginuo posle sudara sa jelenom: Vozio je bicikl oko kuće...
Rajner Viršing
FudbalHOROR KAKAV SE NE PAMTI! UBIJEN FUDBALER (20) U NAPADU NA KLUPSKI AUTOBUS: Vraćali se sa utakmice, a onda su napadači zapucali na vozilo
Dominik Frimpong
FudbalTRAGEDIJA NA STADIONU! NAVIJAČ SLAVNOG TIMA UMRO NAKON ŠTO MU JE STALO SRCE NA UTAKMICI: Klub se oglasio potresnim rečima
Navijači Ajntrahta
KošarkaHOROR! NEKADAŠNJI NBA AS POGINUO U SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI: Bio je velika zvezda na koledžu, a onda stigao u najjaču ligu...
Džerald Padio

Košarkaši Partizana odaju počast polaganjem ruža Izvor: Petar Aleksić