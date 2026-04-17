Fudbaler Arsenala Deklan Rajs rekao je da je njegova ekipa spremna za veliki test protiv Mančester sitija, koji bi mogao da odluči borbu za titulu u Premijer ligi.

"Prelepo je. Jedva čekam. Zbog toga igramo fudbal. Kada kao dete gledate utakmice, kada kao dete gledate Premijer ligu, gledate velike utakmice, trenutke koji odlučuju titulu. Sve se svodi na to da li ćete biti spremni i koliko to želite", rekao je Rajs za Skaj.Fudbaleri Arsenala igraju u nedelju od 17.30 na gostujućem terenu protiv Mančester sitija, utakmicu 33. kola Premijer lige. Arsenal je prvi na tabeli sa 70 bodova i ima šest bodova više i utakmicu više od Sitija.

Londonska ekipa pokušava da osvoji titulu prvi put posle 22 godine, ali i da se "osveti" Sitiju za poraz u finalu Liga kupa prošlog meseca.

"Oni su očigledno u dobroj formi. Niko ti ništa neće pokloniti u ovoj ligi. Bilo je mnogo buke, ali na kraju se sve svodi na nas igrače. Zbog toga smo profesionalci. Zbog toga igramo fudbal i da, da odemo tamo i pobedimo, to bi bila ogromna izjava o našoj nameri. Momci su spremni. Pričali smo i znamo šta je potrebno", naveo je Rajs.

On je rekao da ekipu boli poraz u finalu Liga kupa.

"Moramo da im pokažemo poštovanje. Igrali smo 90 minuta i oni su bili bolji. Bilo bi pogrešno da izađemo i ne pokažemo poštovanje. Videti ih kako podižu trofej, bolelo je. Postoji ta vatra u nama, da to za vikend iskorenimo. Šest utakmica pre kraja Premijer lige, znamo koliko je to važno. To je ultimativni test, ali zbog toga igramo fudbal", naveo je Rajs.