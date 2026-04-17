Selektor reprezentacije Brazila Karlo Ančeloti rekao je da je italijanski fudbal izgubio tempo i da mora ponovo da napravi kvalitetne odbrambene igrače, pošto se u fudbalu ne radi samo o postizanju više golova od protivnika.

"Fundamentalna razlika između Serije A i Lige šampiona je tempo. Ne samo trčanje, već i mentalni tempo, stalna angažovanost, intenzitet, što nije prazna reč i ne može se primeniti samo u određenim fazama utakmice. Italijanski fudbal je izgubio upravo to. Takođe je izgubio čvrstiu. Već nam nedostaje talenta u ostalim delovima terena, ali preterani fokus na taktiku je iskrivio naše karakteristike, one na kojima smo uvek gradili našu istoriju", rekao je Ančeloti za list Il Đornale.

Reprezentacija Italije će propustiti treće uzastopno Svetsko prvenstvo, pošto je prošlog meseca izgubila u finalu baraža od Bosne i Hercegovine posle jedanaesteraca.

Karlo Ančeloti Foto: Alberto Gardin/NurPhoto/Shutters / Shutterstock Editorial / Profimedia, SOPA Images / Sipa Press / Profimedia, News Images LTD / Alamy / Alamy / Profimedia

Poslednji italijanski tim koji je osvojio Ligu šampiona bio je Inter u sezoni 2009/2010, a ove sezone samo je Atalanta uspela da prođe do osmine finala, pošto su Inter i Juventus eliminisani u plej-ofu, a Napoli u grupnoj fazi.

"Veliki strani igrači više ne dolaze u Italiju.U inostranstvu, sa značajnim TV pravima i moćnim investitorima, formira se atraktivnije tržište. Dakle, u Seriji A nema vše međunarodno istaknutih igrača poput Falkaa, Maradone, Platinija, Krola, Rumenigea, Ronalda, Ronaldinja i ostalih iz te daleke ere. Od koga mladi italijanski igrači da uče", upitao je Ančeloti.

"Ili ćemo vratiti defanzivce, odnosno defanzivni mentalitet koji nam je doneo uspehe na klupskom i reprezentativnom nivou, ili ćemo nastaviti da se mučimo. Fudbal nije samo postići više golova od protivnika, već i o primanju manje golova. To nije trivijalna izjava", dodao je jedan od najboljih trenera svih vremena.

On je rekorder među trenerima sa pet trofeja Lige šampiona i jedini je trener koji je predvodio ekipe u šest finala tog takmičenja.

Takođe, 66-godišnji Italijan je jedini trener koji je osvojio šampionske titule u pet najjačih liga u Evropi.