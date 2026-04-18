Trener fudbalera Mančester sitija Pep Gvardiola rekao je danas da će borba za titulu u Premijer ligi biti završena, ako njegova ekipa izgubi od Arsenala u predstojećem derbiju.

"Da, ako izgubimo, gotovo je. Ali uz dva druga rezultata, znajući da Arsenal u prošlom kolu nije pobedio Bornmut, ima još šest utakmica do kraja. Užasan je kalendar, gostujemo Evertonu i Bornmutu, a kod kuće igramo protiv Aston Vile", rekao je Gvardiola, preneo je Skaj.

1/4 Vidi galeriju Trener Mančester sitija - Pep Gvardiola

Fudbaleri Sitija igraju u nedelju od 17.30 na svom terenu protiv Arsenala, utakmicu 33. kola Premijer lige. Arsenal je prvi na tabeli sa 70 bodova i ima šest bodova više i utakmicu više od Sitija.

"Imao sam utisak u januaru, kada smo igrali, da je to odlučujući trenutak. Mnogo smo razgovarali o tome. Postoje trenuci kada ne osvojite, ali pošaljete mnogo poruka svojim protivnicima, kada smo igrali protiv Sanderlenda, Čelsija i Brajtona. U te tri utakmice smo bili izuzetni i nismo pobedili ni u jednoj. Pomislio sam da smo propustili prilike", naveo je Gvardiola.

"Posle toga, uz druge rezultate, bodovi ove sezone su mnogo manji u poređenju sa vremenom kada smo se borili sa Jirgenom (Klopom) i Liverpulom, delom i zato što možda nismo dobri ili su protivnici bolji, ne znam. Bili smo tu, ali posle utakmica protiv Notingema i Vest Hema, rekao sam da nam je pobegla. Ali nije gotovo, dok se ne završi. Videćemo šta će se desiti", dodao je on.

Govoreći o protivniku, Gvardiola je rekao da je Arsenal jak u svim segmentima.

"U duelu, fizička igra, ako im dozvolite dobra dodavanja ili ako niste agresivni i kompaktni, mogu da naprave dobre šanse. Raja je izuzetan kod dugih lopti, ali su zaista, zaista dobri kod drugih lopti. Kada se duboko brane, tranzicija je dobra, oni su jedni od najboljih u visokom presingu. Zbog toga su tamo gde jesu. Oni su vodeći čitave sezone, ponosni smo što smo i dalje u borbi, nažalost nismo u Ligi šampiona, ali tako je", naveo je Gvardiola.

Španski trener rekao je da je zadovoljan dosadašnjim delom sezone.

"Tokom sezone imao sam utisak da smo uradili zaista dobre stvari. Trudim se da budem iskren u vezi nastupa, uvek pričam o tome. Protiv Arsenala na gostovanju smo odigrali nerešeno, Aston Vila na gostovanju, ništa nismo zaslužili na Old Trafordu, ali u većini ostalih utakmica smo igrali mnogo bolje", rekao je on.

"Ostalo, bili smo dobri. S obizirom na mnogo, mnogo novih igrača, mnogo novih stvari da im objasnim šta je potrebno - zadovoljan sam", dodao je Gvardiola.

Upitan je da li bi osvajanje titule bilo najveće dostignuće.

"Ne. Najveće je postignuto. Za mnoge igrače je dobro biti u poziciji da uče, za sve nas da učimo za naredne sezone, da budemo tamo i posle mnogo, mnogo godina, posle mnogo, mnogo trofeja, da budemo u trci za titulom je dobro. Zaista, zaista dobro. To neće biti njihovo najveće dostignuće", rekao je Gvardiola.

"Nemamo 20 bodova zaostatka. Šest bodova nije malo, ali imamo šansu. U takvoj smo situaciji. Sada zavisi od našeg ponašanja i sve će biti rešeno", dodao je Gvardiola.

Arsenal se ove sedmice plasirao u polufinale Lige šampiona.

"Možda nisu u najboljem izdanju, ali su jedina engleska ekipa u Ligi šampiona i do sada su bili najbolji. Želimo da im se suprotstavimo. Rekao sam igračima, to je samo fudbalska utakmica i moramo tako da joj pristupimo. Ako vas emocije ometaju, gubite fokus. Cilj je da dobro igramo i upravo to moramo da uradimo i sve ostale aspekte da biste se suočili sa timom poput Arsenala. Imamo samopouzdanje, spremni smo", rekao je Gvardiola.