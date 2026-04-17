Omladinci OFK Beograda bez dileme su najveće i najprijatnije iznenađenje prolećnog dela Omladinske lige Srbije.

Na Karaburmi vlada neverovatna energija, samopouzdanje i pobednički mentalitet, a mladi „romantičari“ iz utakmice u utakmicu potvrđuju da njihov uspon nije slučajan, već rezultat ozbiljnog, planskog i predanog rada.

Stabilnost i jasna vizija koju klub gradi na čelu sa predsednikom OFK Beograda Simom Krunićem vidljiva je na svim nivoima. Seniorski tim pod vođstvom iskusnog stručnjaka Jovana Damjanovića beleži zapažene rezultate i drži šestu poziciju u plej-ofu Mozzart Bet Superlige Srbije, dok omladinski pogon doživljava pravu renesansu.

Serija impresivnih pobeda protiv jakih rivala – Napretka iz Kruševca, Čukaričkog, Voždovca, Borca iz Čačka, TSC-a i Grafičara – lansirala je OFK Beograd u fokus fudbalske javnosti. Lepršava, moderna i napadački orijentisana igra, uz snažan kolektivni duh, postali su zaštitni znak ove izuzetne generacije.

Velike zasluge za ovaj preporod idu na adresu stručnog tandema predvođenog Dušanom Đokićem i njegovim dugogodišnjim saradnikom Denisom Jovanom. Reč je o izuzetno uigranom i uspešnom dvojcu, koji je kroz rad u Voždovcu, Slogi iz Kraljeva i Jagodini, gde su osvojili i Kup RIS, pokazao ozbiljan trenerski kvalitet.

Dušan Đokić, nekadašnji centarfor Crvene zvezde i donedavni analitičar prvog tima OFK Beograda, uneo je moderan pristup, jasnu ideju igre i mirnoću pobednika, dok Denis Jovan, kao njegov dugogodišnji prvi saradnik, donosi ogromnu energiju, posvećenost i stabilnost u radu sa ekipom. Kao trener, Denis Jovan ostvario je i značajan rezultat sa FK Timok 1919, sa kojim je zauzeo visoko treće mesto u ligi, potvrdivši svoj stručni kvalitet i samostalni trenerski potencijal. Njihova sinergija, stručnost i predanost podigle su tim na viši nivo u svim segmentima i od omladinaca OFK Beograda napravile jednu od najlepših i najprijatnijih priča srpskog omladinskog fudbala.

„Pre svega, moram da čestitam momcima na odnosu prema radu i svemu što prikazuju na terenu. Od prvog dana smo postavili jasne zahteve i standarde i oni su to prihvatili na pravi način. Rezultati su posledica discipline, timske igre i vere u ono što radimo“, rekao je Dušan Đokić.

Prvobitni cilj – opstanak – odavno je nadmašen. Omladinci OFK Beograda sada zauzimaju visoko šesto mesto, što predstavlja ogroman uspeh i potvrdu kvaliteta ove generacije, ali i potvrdu vrhunskog rada stručnog štaba koji je uspeo da objedini igrački kadar, pojača određene pozicije, oplemeni igru i unese novu energiju i pobednički duh u svlačionicu.

Dominacija je potvrđena i ubedljivom pobedom nad Grafičarom rezultatom 4:1, gde su i igrači sa manjom minutažom pokazali da poseduju kvalitet, želju i karakter, čime su dodatno osnažili tim i potvrdili da se bodovi na Karaburmi više ne osvajaju tako lako.

„Ono što nas posebno raduje jeste energija i zajedništvo. Svaki igrač je spreman da odgovori na zadatak i to je naša najveća snaga. Imamo zdravu konkurenciju, a svaki pojedinac zna da kroz rad i zalaganje može da doprinese timu“, istakao je Denis Jovan.

Poseban pečat ovom timu daje izuzetno kvalitetan i širok igrački kadar, u kojem svaki pojedinac ima jasnu ulogu i veliki doprinos.

Na golu sigurnost uliva sjajni Vuk Barlov, dok su Relja Dabić i Vuk Petrović pouzdane alternative koje garantuju stabilnost među stativama i potvrđuju da OFK Beograd ima izuzetno snažan golmanski kadar.

Odbranu predvodi dominantni i beskompromisni štoperski tandem Mateje Krstića i Viktora Stojanovića, koji svojim autoritetom, čvrstinom i sigurnošću predstavljaju pravi stub ekipe i gotovo neprobojnu prepreku za protivničke napadače, dok su značajan doprinos dali i Mihajlo Karlovčan i Vojislav Jokić, unoseći sigurnost, borbenost, čvrstinu i taktičku disciplinu u poslednju liniju tima.

Bekovska linija u sastavu Pavle Pavlović, Mihajlo Denić i Azubike Enemose odiše energijom, prodornošću i modernim pristupom igri, pružajući konstantnu podršku kako u odbrani, tako i u napadu.

Za kreaciju igre i lepršav stil zaduženi su izuzetno talentovani Ali Umar, Luka Radojević i Jovan Mrvaljević, uz veliku podršku Luke Lazovića, Srđana Pajtina i Miloša Užvara, koji diktiraju tempo, povezuju linije tima i donose kreativna rešenja na sredini terena.

Po bokovima, nerešive enigme za protivnike predstavljaju Vasilije Grbović, Petar Popović, Mateja Krstić i Lazar Ivković, čija brzina, dribling, direktnost i hrabrost u igri jedan na jedan konstantno prave razliku i unose paniku u protivničke odbrane.

U samom špicu napada, najistureniji i najopasniji po gol protivnika su Bredli Besnard, Todor Topalović i Petar Vlaović, igrači koji svojim kretanjem, snagom, osećajem za prostor i realizacijom predstavljaju stalnu pretnju i daju završni pečat napadačkoj igri OFK Beograda.

Karaburma je ponovo tvrđava, mesto gde protivnici teško dolaze do bodova, a omladinci OFK Beograda jasno šalju poruku da su spremni za još veće domete.

„Idemo korak po korak, radimo vredno i verujemo u ovaj tim. Ako nastavimo ovako, rezultati neće izostati. Najvažnije nam je da momci nastave da rastu, napreduju i iz utakmice u utakmicu pokazuju pravo lice OFK Beograda“, zaključio je Dušan Đokić.

Ova generacija, vođena vrhunskim stručnim štabom i nošena ogromnim talentom, radom i zajedništvom, nesumnjivo predstavlja svetlu budućnost OFK Beograda i srpskog fudbala.