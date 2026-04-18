Slušaj vest

Popularni jutjuber, influenser, gejmer i promoter FK Vojvodina Bogdan Ilić, poznatiji kao "Baka Prase", otkrio je da će uživo pratiti meč plej-ofa Super lige Srbije između Crvene zvezde i Vojvodine.

Ilić, koga smo ove sezone često imali priliku da vidimo na mečevima novosadskog kluba na "Karađorđu" najavio je svoj dolazak na "Marakanu".

Crvena zvezda - Vojvodina Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

I to nije sve... Ilić je otkrio da je spremio i premije za fudbalere Vojvodine ukoliko uspeju da savladaju aktuelnog šampiona!

"Ako pobedimo Zvezdu, tačnije kad pobedimo Zvezdu, svaki igrač Vojvodine koji bude dao gol dobija bonus od 10.000 evra. I daćemo neke pare za asistenciju, i za odbranjeni gol, svi će dobiti pare" otkrio je populrni Baka Prase u lajvu na platformi "Kick".

Meč Crvena zvezda - Vojvodina na programu je od 17 časova na stadionu Rajko Mitić.

