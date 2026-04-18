"KLUB PATI VEĆ DUGO! VIDIM DA SU NAVIJAČI FRUSTRIRANI, LJUTI I TUŽNI" Predrag Mijatović bez dlake na jeziku! Njegove reči odjekuju...
Predrag Mijatović, potpredsednik Partizana zadužen za sportska pitanja, ovih dana boravi u Španiji, gde je govorio o aktuelnoj situaciji u Valensiji.
Nekadašnji vrhunski napadač proveo je tri sezone u dresu „Slepih miševa“, gde je ostavio značajan trag pre nego što je napravio veliki transfer u Real Madrid.
Čuveni španski klub ove godine vodi tešku borbu za opstanak u ligi, a Mijatović je o izazovima kroz koje Valensija prolazi govorio u intervjuu za španski list As.
"Valensija pati već dugo, čitavu deceniju. To je nekada bio klub koji je uvek bio u vrhu, borio se za važne trofeje i ostavljao sjajan utisak. Poslednjih godina, Valensija je postala samo prosečan tim. Počinju sezone bez ikakvog entuzijazma kod navijača, i to me veoma brine", iskren je bio Mijatović.
Mijatović razume bes navijača.
"Valensija ima neverovatnu bazu navijača, ali vidim da su frustrirani, ljuti i tužni. To mora da se promeni. Nadam se da ćemo uskoro ponovo gledati Valensiju iz onih starih vremena", poručio je Peđa.