Predrag Mijatović, potpredsednik Partizana zadužen za sportska pitanja, ovih dana boravi u Španiji, gde je govorio o aktuelnoj situaciji u Valensiji.

Nekadašnji vrhunski napadač proveo je tri sezone u dresu „Slepih miševa“, gde je ostavio značajan trag pre nego što je napravio veliki transfer u Real Madrid.

Čuveni španski klub ove godine vodi tešku borbu za opstanak u ligi, a Mijatović je o izazovima kroz koje Valensija prolazi govorio u intervjuu za španski list As.

"Valensija pati već dugo, čitavu deceniju. To je nekada bio klub koji je uvek bio u vrhu, borio se za važne trofeje i ostavljao sjajan utisak. Poslednjih godina, Valensija je postala samo prosečan tim. Počinju sezone bez ikakvog entuzijazma kod navijača, i to me veoma brine", iskren je bio Mijatović.

Predrag Mijatović, intervju za Kurir Foto: Nemanja Nikolić

Mijatović razume bes navijača.

"Valensija ima neverovatnu bazu navijača, ali vidim da su frustrirani, ljuti i tužni. To mora da se promeni. Nadam se da ćemo uskoro ponovo gledati Valensiju iz onih starih vremena", poručio je Peđa.

Predrag Mijatović
