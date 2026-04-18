"ON JE NAJVEĆI FUDBALSKI TINEJDŽERSKI FENOMEN KOJEG JE SVET IKADA VIDEO" Ne pamti se da je Nejmar ovako pričao za nekog igrača! Jamal će odlepiti kad ovo čuje
Lamin Jamal neprestano potvrđuje ogroman potencijal, a svojim potezima sve više osvaja simpatije fudbalske publike.
Koliko je ostavio snažan utisak najbolje se vidi po rečima Nejmara, koji nije štedeo pohvale na račun talentovanog Španca.
"Istinski verujem da je Lamin Jamal najveći fudbalski tinejdžerski fenomen kojeg je svet ikada video. Ranije smo imali Lea Mesija, zatim su ljudi dosta pričali i o meni, ali ovo što Lamin radi s 18 godina je neverovatno", rekao je Nejmar.
On otvoreno priznaje da mu je žao što su Jamal i Barselona eliminisani od Atletiko Madrida, ističući da su, po njegovom mišljenju, bili bolji tim na terenu.
"Bio sam zaista tužan zbog njega kada je Barselona ispala iz Lige šampiona. Jamal je dao sve od sebe, dao je gol, pokrenuo preokret, ali fudbal je jednostavno takav i apsolutno sve je moguće. Međutim, njegovo vreme dolazi i nadam se da će već sledeće godine osvojiti Ligu šampiona. Zašto onda ne i Zlatnu loptu? Zaista je neverovatan. On je jedan od onih fudbalera koji će zauvek imati moju podršku i naklonost", zaključio je Nejmar.