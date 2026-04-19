Trener fudbalera TSC-a Tomislav Sivić izjavio je da su prvi utisci nakon rada sa ekipom pozitivni, uz naglasak da predstojeći mečevi plej-auta nose težinu finala i da nema lakih protivnika.

"Ekipa je dobro odgovorila na zahteve, vidi se motivacija i svest o situaciji u kojoj se nalazimo. Svih sedam utakmica plej-auta imaju težinu finala, svi kreću od nule i svaki duel nosi isti značaj. U ovoj fazi smo se svi našli spletom različitih okolnosti. Napredak je kvalitetan tim sa tradicijom, zbog čega u meč ulazimo maksimalno fokusirani", rekao je Sivić, a preneo klub.

On je istakao i jasan rezultatski cilj pred duel sa Nepretkom.

"Napredak dolazi rasterećen, što može da bude otežavajuća okolnost. Tokom svoje tridesetogodišnje karijere nikada nisam unapred upisao pobedu, jer takve utakmice ne postoje. Na terenu je sve moguće, ali za nas je jasno, cilj su tri boda", dodao je Sivić.

Defanzivac Stefan Jovanović podsetio je da je TSC nedavno savladao istog rivala, ali je upozorio da ih očekuje još jedan težak meč.

"Pobedili smo ih pre dve nedelje, ali ni tada nije bilo lako. Ne očekujemo da se predaju. Moramo da budemo na visokom nivou jer su nam bodovi preko potrebni, posebno imajući u vidu da dugo nismo slavili kod kuće", rekao je Jovanović.

On je naglasio i psihološki aspekt utakmice.

"Mečevi u kojima je pobeda imperativ, a rival nema rezultatski pritisak, uvek su najteži. Ipak, verujem da možemo do željenog ishoda", dodao je on.

Utakmica između TSC-a i Napretka igra se u nedelju, 19. aprila od 16 časova u Bačkoj Topoli, u prvom kolu plej-auta Super lige Srbije.

Beta