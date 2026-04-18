ŽALILI SE ZBOG PAPRENIH CENA PREVOZA ZA MUNDIJAL, A SAD JE STIGAO BRUTALAN ODGOVOR FIFA: "To bi moglo negativno uticati na celokupno iskustvo"
Šeril je ranije optužila Fifa da stoji iza cena od oko 150 dolara za 30-minutnu vožnju vozom od Njujorka do stadiona "MetLife Stadium", gde će se igrati mečevi, uključujući i finale.
U Fifa su odbacili tvrdnje da su direktno odgovorni za formiranje cena, uz poruku da je cilj organizacije da se smanji gužva, podstakne korišćenje javnog prevoza i obezbedi nesmetano iskustvo navijača.
"Povišene cene mogu odvratiti navijače od javnog prevoza i dovesti do većih gužvi i kašnjenja, što bi moglo negativno uticati na celokupno iskustvo", poručio je operativni direktor Fifa za Mundijal 2026, a preneo Bi Bi Si (BBC).
Fifa je takođe naglasila da su ugovori sa organizatorima u SAD potpisani još 2018. godine, kao i da prihod od turnira, koji se procenjuje na oko 11 milijardi dolara, nije profit već se reinvestira u razvoj fudbala širom sveta.
Spor se nastavlja uoči turnira koji će biti održan u SAD, Kanadi i Meksiku, dok se sve više pažnje usmerava na logistiku i troškove za navijače.