Šeril je ranije optužila Fifa da stoji iza cena od oko 150 dolara za 30-minutnu vožnju vozom od Njujorka do stadiona "MetLife Stadium", gde će se igrati mečevi, uključujući i finale.

U Fifa su odbacili tvrdnje da su direktno odgovorni za formiranje cena, uz poruku da je cilj organizacije da se smanji gužva, podstakne korišćenje javnog prevoza i obezbedi nesmetano iskustvo navijača.

"Povišene cene mogu odvratiti navijače od javnog prevoza i dovesti do većih gužvi i kašnjenja, što bi moglo negativno uticati na celokupno iskustvo", poručio je operativni direktor Fifa za Mundijal 2026, a preneo Bi Bi Si (BBC).

FIFA Foto: Profimedia, AP, Reuters

Fifa je takođe naglasila da su ugovori sa organizatorima u SAD potpisani još 2018. godine, kao i da prihod od turnira, koji se procenjuje na oko 11 milijardi dolara, nije profit već se reinvestira u razvoj fudbala širom sveta.

Spor se nastavlja uoči turnira koji će biti održan u SAD, Kanadi i Meksiku, dok se sve više pažnje usmerava na logistiku i troškove za navijače.

