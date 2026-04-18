Đorđe Petrović ponovo briljira! Bornmut je savladao Njukasl rezultatom 2:1 i uključio se u borbu za evropska takmičenja.
Fudbaleri Bornmuta savladali su Njukasl u gostima rezultatom 2:1 u utakmici, 33. kola engleske Premijer lige.
Popularne "trešnjice, na čijem je golu ponovo bio Đorđe Petrović, ovim trijumfom nad učesnikom Lige šampiona su se uključili u borbu za neko od mesta koje će voditi u evropska takmičenja.
Đorđe Petrović Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport
Bornmut je skočio na deobu šeste pozicije sa 48 bodova, koliko imaju i Brentford i Čelsi.
U isto vreme, Lids je nastavio svoju dobru seriju, započetu pobedom nad Mančester junajtedom na "Old trafordu" u prethodnoj rundi. Ovog puta na "Eland roudu" pali su Vulvsi sa 3:0 (2:0).
