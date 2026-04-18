KRAMARIĆ SA BELE TAČKE SRUŠIO MILIONERE: Hofenhajm pobedio Borusiju Dortmund
Fudbaleri Hofenhajma pobedili su danas na svom terenu u Zinshajmu Borusiju Dortmund 2:1, u meču 30. kola nemačke Bundeslige.
Prednost Hofenhajmu doneo je Andrej Kramarić iz penala u 41. minutu, a izjednačenje Borusiji doneo je Serhu Girasu pogotkom u 87. minutu.
Pobedu Hofenhajmu dooneo je Kramarić novim golom iz penala u osmom minutu sudijske nadoknade vremena.
Hofenhajm je na petom mestu sa 54 boda. Borusija je druga na tabeli sa 64 boda, i ima 12 manje i utakmicu više odigranu od prvoplasiranog Bajern Minhena.
U narednom kolu, Hofenhajm će gostovati Hamburgu, dok će Borusija dočekati Frajburg.
Fudbaleri Augzburga pobedili su na gostujućem terenu Bajer Leverkuzen 2:1.
Poveo je Bajer golom Patrika Šika u 12. minutu, a preokret Augzburgu doneli su pogocima Fabiana Ridera u 15. i sedmom minutu sudijske nadoknade vremena.
Bajer je šesti sa 52 boda, a Augzburg je na devetom mestu sa 36 poena.
U sledećem kolu, Bajer će gostovati Kelnu, dok će Augzburg dočekati Ajntraht iz Frankfurta.
U ostalim mečevima, Verde je na svom terenu pobedio Hamburg 3:1, dok je Volfsburg na gostujućem terenu savladao Union Berlin 2:1.