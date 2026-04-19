Slušaj vest

Fudbaleri Mančester junajteda pobedili su večeras u Londonu ekipu Čelsija sa 1:0, u utakmici 33. kola Premijer lige.

Junajted je u 43. minutu iskoristio prvu šansu na meču, a u strelce se nakon asistencije Bruna Fernandeša upisao Mateus Kunja.

Premijer liga 2025/26

 Ovo je prva pobeda za Junajted na "Stamford Bridžu" nakon februara 2020. godine.

Junajted se nalazi na trećem mestu Premijer lige sa 58 bodova, dok je Čelsi posle četvrtog vezanog poraza na šestoj poziciji sa 48 bodova.

U sledećem kolu Junajted dočekuje Brentford, a Čelsi gostuje Brajtonu.

