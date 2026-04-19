Napadač Bajerna iz Minhena Serž Gnabri verovatno će propustiti ostatak fudbalske sezone, što dovodi u pitanje i njegovo učešće na Svetskom prvenstvu za Nemačku reprezentaciju, izvestili su večeras tamošnji mediji.

Gnabri je pokidao mišić desne butine i biće odsutan duže vreme, objavio je Bajern u subotu.

Klub nije dao nikakve dodatne detalje, ostavljajući neizvesnim obim povrede i vremenski okvir za povratak 30-godišnjeg napadača.

Po svemu sudeći Gnabri će propustiti sve preostale utakmice Bajerna u sezoni u borbama za tri trofeja, od kojih je onaj u Bundesligi praktično već i osvojen, jer je minhenskoj ekipi potrebna samo jedna pobeda u preostalih pet kola da bi osigurao prvo mesto.

Bajern se zatim u sredu suočava sa Bajer Leverkuzenom u gostima u polufinalu Kupa Nemačke, pre nego što u polufinalu Lige šampiona odmeri snage sa trenutnim prvakom Evrope Pari Sen Žermenom.

Gnabri je ove sezone postigao osam golova i asistirao za još sedam.

Bio je starter na svim kvalifikacionim utakmicama za Svetsko prvenstvo, kao i dvema prijateljskim utakmicama reprezentacije u martu, i smatran je sigurnim starterom u utakmicama na predstojećem prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.

