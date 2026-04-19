Trener fudbalera Real SosijedadaPelegrino Mataraco rekao je, posle osvajanja trofeja u Kupu kralja, da oseća da bi to mogao da bude samo početak uspeha.

Fudbaleri Real Sosijedada osvojili su sinoć titulu u Kupu kralja, pošto su u finalu u Sevilji nakon jedanaesteraca pobedili Atletiko Madrid sa 4:3.

U regularnih 90 minuta i nakon produžetaka rezultat je bio nerešen 2:2.

"Bilo je ovo neverovatno putovanje i osećam da bi to mogao biti samo početak. Vizualizujete uspeh i verujete svojim igračima, ali dok ne pređete liniju, ne osećate ga. Nakon poslednjeg penala, trebalo mi je nekoliko trenutaka da to shvatim i to je bila čista radost za naše igrače i stručni štab", rekao je Mataraco posle utakmice.

Golman Real Sosijedada Unaj Marero je u prve dve penal serije odbranio udarce Aleksandera Serlota i Alvaresa.

"Verovao sam u sebe, moji saigrači su verovali u mene, naši navijači su verovali u mene. I dalje ne mogu da verujem. Dečak koji je sanjao o ovome od malih nogu ostvario je svoj san", rekao je Marero.

Atletiko će sada usmeriti pažnju na polufinale Lige šampiona protiv Arsenala.

"Vratili smo se od 1:0 i 2:1 i imali smo šanse da pobedimo. Možemo samo da čestitamo našem rivalu, koji je bio bolji u ključnim trenucima", rekao je trener Atletika Diejego Simeone.

Ovo je Real Sosijedadu treći trofej u Kupu kralja, prvi nakon sezone 2019/20, dok je Atletiko Madrid ostao na deset osvojenih titula u domaćem Kupu.