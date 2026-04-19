Fudbaleri Real Sosijedada su treći put u klupskoj istoriji osvojili Kup Kralja.
NIKO NIKADA U ISTORIJI NIJE BIO BLIZU OVOGA! Atletiko Madrid šokiran najbržim golom u istoriji finala!
A do pobede nad Atletiko Madridom su došli i zahvaljujući najbržim golom u istoriji finala ovog takmičenja.
Ander Bareneča je postigao gol već u 14. sekundi finalne utakmice i tako je postavio rekord koji će biti jako teško oboriti.
Bareneča je odlično reagovao u šesnaestercu Atletika i udarcem glavom je loptu poslao u mrežu.
Pogledajte istorijski gol Andera Barenečea u finalu Kupa Kralja:
Prethodni rekord je držao Raul Tamudo koji je u dresu Espanjola postigao gol posle 87 sekundi finalne utakmice protiv Saragose.
