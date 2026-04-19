ZLATAN OBJAVIO LUDI SNIMAK, PA GA SAKRIO SA PROFILA! Za čas su ga pogledali ga milioni, a reakcije stižu u ogromnom broju!
Zanimljivo je da na Instagram nalogu na kojem ima blizu 64 miliona pratilaca ne može da se nađe ova objava, već je dostupna samo ukoliko na nju "naletite" dok skrolujete na "explore" stranici.
Zlatan Ibrahimović je objavio snimak i uz njega napisao samo jednu reč: Akvamen.
Na snimku se vidi kako Šveđanin uz pomoć vodenog mlaza praktično lebdi nekoliko metara iznat površine mora, a onda zaranja u vodu, pa polako opet ilazi na površinu i ide u vis.
Naravno, ovakav snimak je izazvao veliki broj reakcija i komentara Ibrahimovićevih fanova koji se uglavnom šale:
"Akvamen želi da bude kao Zlatan“, "Zlatan ne ide na more, more dolazi Zlatanu", "Hodaj na vodi Zlatane", neki su od komentara.
Za manje od jednog dana objava je skupila blizu 200.000 sviđanja, a ima milionski broj pregleda.
Bonus video: