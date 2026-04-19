MESI, PA JOKIĆ - GOREO JE KOLORADO! Šou Argentinca u Denveru: Spektakularan gol za pobedu u drugoj najposećenijoj utakmici u istoriji MLS!
Gotovo sto hiljada navijača u subotu je uživo ispratilo dva velika sportska spektakla u Denveru.
Pre prvog meča NBA plej-ofa između Denvera i Minesote, na stadionu Empauer Fild fudbaleri Kolorado Rapidsa dočekali su Inter iz Majamija, predvođen slavnim Argentincem Lionelom Mesijem.
Čak 75.824 navijača uživo su ispratila ovaj meč, što je druga najveća poseta u istoriji američkog MLS.
Gosti su slavili rezultatom 3:2, a junak trijumfa bio je upravo Mesi, koji je postigao dva gola na ovom meču.
Najpre je iz penala u 13. minutu pogodio za 1:0, a onda je u 79. postigao spektakularan gol za pobedu svog tima.
Inter je poveo golom Mesija sa bele tačke, da bi krajem prvog poluvremena Herman Bertarame povisio na 2:0. Kolorado je uspeo da se vrati u meč preko Rafaela navara i Darena Japija, a onda je na scenu stupio Mesi.
Nakon sjajnog prodora sevnula je njegova čudesna levica!