Gotovo sto hiljada navijača u subotu je uživo ispratilo dva velika sportska spektakla u Denveru.

Pre prvog meča NBA plej-ofa između Denvera i Minesote, na stadionu Empauer Fild fudbaleri Kolorado Rapidsa dočekali su Inter iz Majamija, predvođen slavnim Argentincem Lionelom Mesijem.

Čak 75.824 navijača uživo su ispratila ovaj meč, što je druga najveća poseta u istoriji američkog MLS.

Spektakl na stadionu u Denveru! Foto: Andrew Wevers / Getty images / Profimedia, Tanner Pearson/Clarkson Creative / Getty images / Profimedia

Gosti su slavili rezultatom 3:2, a junak trijumfa bio je upravo Mesi, koji je postigao dva gola na ovom meču.

Najpre je iz penala u 13. minutu pogodio za 1:0, a onda je u 79. postigao spektakularan gol za pobedu svog tima.

Inter je poveo golom Mesija sa bele tačke, da bi krajem prvog poluvremena Herman Bertarame povisio na 2:0. Kolorado je uspeo da se vrati u meč preko Rafaela navara i Darena Japija, a onda je na scenu stupio Mesi.

Nakon sjajnog prodora sevnula je njegova čudesna levica!

