Ni kompletna uprava kluba iz Novog Sada nije došla na stadion Rajko Mitić kako bi ispratila svoj klub u prvom kolu plej-ofa prvenstva naše zemlje.

Crvena zvezda je kao domaćin pobedila rezultatom 4:1, a Vojvodina je uz ovaj poraz, ali i pobedu Partizana protiv Železničara, ostala bez drugog mesta na tabeli.

Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji svima kao Baka Prase, nije dobio dozvolu da se pojavi na najvećem srpskom stadionu.

Kako prenosi "Sport klub" delegacija Novosađana, predvođena predsednikom kluba Dragoljubom Zbiljićem, odlučila je da ne dođe na Marakanu zbog toga što Crvena zvezda nije želela da odobri ulaz u svečanu ložu Jutjuberu.

Crveno-beli su, navodno, prvo obavestili Vojvodinu da Ilić može da dođe na utakmicu uz poštovanje kodeksa oblačenja, ali je nakon toga promenjena ta odluka.

Prasići na Marakani

Baka Prase nije došao na stadion, ali na njemu se ipak jesu pojavili prasići, tačnije dva praseta.

Navijači Crvene zvezde su odlučili da provociraju navijače Vojvodine. Na zidu Marakane su nacrtali grafit sa dva praseta u oboru, a oni pokazuju gde je ulaz za gostujuće navijače.

Na taj način Delije provociraju Firmu zbog asocijacije Ilića i njihovog kluba.

Sramna objava

Baka Prase je nakon utakmice objavio sramnu sliku na kojoj se vidi kako sudija sa utakmice odigrane u subotu Dejan Trifković pokazuje crveni karton fudbaleru Vojvodine Siniši Tanjgi dok generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić drži novac pored sudije.

Naravno radi se o montaži, a uz sramnu sliku Ilić je poručio sledeće:

"Šta mislite koliko je koštao crveni karton?".

Na taj način je skrenuo pažnju na isključenje mladog fudbalera, inače sina trenera Vojvodine Miroslava Tanjge.

Siniša Tanjga je dobio žuti karton u 11. minutu, a onda u 20. minutu na sredini terena sa dve ruke povukao Aleksandra Kataija sa leđa i na taj način prekinuo kontranapad Crvene zvezde.

Iako su iz Vojvodine nezadovoljni, mladi fudbaler je apsolutno zaslužio žuti karton, a samim tim i isključenje.

Zanimljivo je da je to drugi crveni karton za njega u ovoj sezoni, a prvi mu je pokazan na utakmici protiv Partizana u Beogradu.

Veliki gubitak Baka Prase je pre početka utakmice na stadionu Rajko Mitić objavio tiket, a na njemu se vidi da je uplatio 3.000 evra na pobedu Vojvodine.

Uz kvotu 8.00, dobitak bi bio 24.000 evra, ali ovaj put tiket nije dobitan.

