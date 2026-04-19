Real Sosijedad osvojio je Kup kralja, pošto je u velikom finalu posle boljeg izvođenja jedanaesteraca savladao favorizovani Atletiko Madrid.

Nakon regularnih 90 minuta igre rezultat na semaforu bio je 2:2, golova nije bilo ni u produžecima, pa su usledili penali. Golman Unai Marero odbranio je udarce Serlota i Alvareza, pa je trofej neočekivano završio u rukama fudbalera Sosijedada.

Trener Madriđana Dijego Simeone teško je podneo poraz svog tima, pa nije bio raspoložen za izjave. Jedan novinar se propisno namučio tokom razgovora sa argentinskim stručnjakom.

Novinar: Razočaranje za navijače koji su u potpunosti stali iza ekipe, koju biste im poruku preneli u ovom teškom trenutku.

Simeone: Teško je slati poruke. Vi (novinari) uvek želite da šaljemo poruke, ali ono što ljudima treba je pobeda, a ne poruke.

Novinar: Sada imate važno takmičenje, polufinale Lige šampiona, kako se ekipa vraća u formu nakon ovog teškog trenutka?

Simeone: Radimo, kao i uvek.

Novinar: I na kraju, šta ste rekli igračima nakon utakmice?

Simeone: Ništa.

