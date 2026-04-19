Rukovodstvo OFK Beograda odlučili je da obraduje svoje navijače i sve poklonike kluba sa Karaburme.

Posle trijumfa u Novom Pazaru nad istoimenim timom (5:1) čelnici OFK Beograda doneli su odluku da ulaz za meč protiv Čukaričkog u sredu bude besplatan.

Na prethodnom meču odigranom na Omladinskom stadionu posle pune decenije, OFK Beograd ugostio je Radnik iz Surdulice početkom aprila, uz besplatan ulaz.

Na Karaburmi je tada bilo oko 4.000 ljudi, što je odlična poseta. Nadaju se čelni ljudi OFK Beograda da će pred velikim brojem ljudi, u sredu od 18.30 ugostiti Čukarički i upisati nova tri boda u plej-ofu Superlige.

Ne propustiteFudbalZVEZDA ZABRANILA DOLAZAK BAKE PRASETA NA STADION! Na Marakani osvanuli prasići, a jutjuber ostao bez ulaska i 3.000 evra, pa objavio sramotnu sliku
Baka Prase (4).png
FudbalMESI, PA JOKIĆ - GOREO JE KOLORADO! Šou Argentinca u Denveru: Spektakularan gol za pobedu u drugoj najposećenijoj utakmici u istoriji MLS!
stadion u Denveru
FudbalZLATAN OBJAVIO LUDI SNIMAK, PA GA SAKRIO SA PROFILA! Za čas su ga pogledali ga milioni, a reakcije stižu u ogromnom broju!
Zlatan Ibrahimović
FudbalNIKO NIKADA U ISTORIJI NIJE BIO BLIZU OVOGA! Atletiko Madrid šokiran najbržim golom u istoriji finala!
Ander Bareneča

Balša Popović i Grobari na OFK Beograd - Partizan Izvor: Arena 1 Premium