Čelnici kluba sa Karaburme doneli važnu odluku
Super liga Srbije
OFK BEOGRAD NAGRAĐUJE SVOJE NAVIJAČE: Besplatan ulaz za Čukarički posle pobede u Novom Pazaru
Rukovodstvo OFK Beograda odlučili je da obraduje svoje navijače i sve poklonike kluba sa Karaburme.
Posle trijumfa u Novom Pazaru nad istoimenim timom (5:1) čelnici OFK Beograda doneli su odluku da ulaz za meč protiv Čukaričkog u sredu bude besplatan.
Na prethodnom meču odigranom na Omladinskom stadionu posle pune decenije, OFK Beograd ugostio je Radnik iz Surdulice početkom aprila, uz besplatan ulaz.
Na Karaburmi je tada bilo oko 4.000 ljudi, što je odlična poseta. Nadaju se čelni ljudi OFK Beograda da će pred velikim brojem ljudi, u sredu od 18.30 ugostiti Čukarički i upisati nova tri boda u plej-ofu Superlige.
