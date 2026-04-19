Slušaj vest

Dragan Stojković se vratio na mesto gde ga obožavaju.

Piksi je izašao pred pune tribine stadiona Nagoje u Tokiju pred utakmicu protiv ekipe Avispa Fukuoka u 11. kolu japanskog prvenstva koja je završena pobedom Nagoje nakon jedanaesteraca (u japanskom prvenstvu se utakmice ne završavaju remijem već se šutiraju penali u slučaju nerešenog rezultata nakon 90 minuta).

Dragan Stojković Piksi Foto: Nemanja Nikolić

Piksi je izašao pred navijače sa šalom kluba u kojem je ostavio dubok trag kao igrač i kao trener i pozdravljen je ovacijama od strane navijača.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Piksi odlazi Izvor: Kurir