Belgijski fudbaler Romelu Lukaku je spreman da se vrati u Napoli nakon nesuglasica sa klubom koje su kulminirale novčanom kaznom zbog nedolaska na trening u martu.

Kako prenosi "Korijere delo Sport", iskusni napadač bi trebalo da se priključi treninzima već u ponedeljak, uoči poslednjih pet kola sezone 2025/26 u Seriji A. Odluku o povratku Lukaku je, navodno, saopštio čelnicima kluba preko svog agenta.

Belgijski reprezentativac je ove sezone imao mnogo problema sa povredama. Nakon teške povrede zadnje lože koju je zadobio u predsezonskom meču protiv Olimpijakosa, Lukaku je dugo bio van terena. Do sada je upisao svega 64 minuta igre kroz sedam nastupa sa klupe u svim takmičenjima.

Iako se vratio u tim u januaru, u Seriji A je od tada odigrao samo 40 minuta, što dodatno potvrđuje da još uvek nije u punoj formi.

Zbog problema sa povredom kuka, Lukaku nije bio deo reprezentacije Belgije tokom martovske reprezentativne pauze. Iako je bilo planirano da se tada javi u trening centar Napolija, napadač je odlučio da ostane u Belgiji kako bi nastavio oporavak, uprkos željama kluba. Zbog toga je Napoli reagovao i izrekao mu novčanu kaznu zbog neovlašćenog izostanka.

Navodi se i da Lukaku i trener Antonio Konte nisu imali direktan kontakt još od pobede Napolija nad Kaljarijem rezultatom 1:0, 20. marta. Ipak, njihov susret se očekuje uskoro, pošto se Lukaku vraća u trenažni proces sa ekipom.

