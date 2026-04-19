U uzbudljivom meču, Liverpul je savladao Everton 2:1, a Virdžil Van Dajk je postigao pobednički gol u poslednjim trenucima.
VAN DAJK U 100. MINUTU REŠIO GRADSKI DERBI! Liverpul nakon drame pobedio Everton!
Fudbaleri Liverpula savladali su Everton rezultatom 2:1 u meču 33. kola, u prvom premijerligaškom "mersisajd" derbiju odigranom na stadionu "Hil Dikinson".
Strelci za Liverpul bili su Mohamed Salah i Virdžil Van Dajk, dok je za Everton pogodio Beto.
Ovim trijumfom Liverpul je smanjio pritisak na trenera Arne Slot i stigao do treće uzastopne pobede protiv gradskog rivala prvi put od 2017. godine.
Everton, s druge strane, ostaje na samo bod od šestoplasiranog tima i nastavlja borbu za plasman u Evropu.
