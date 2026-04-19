MANČESTER SITI KORAČA KA TITULI: Građani srušili Arsenal u velikom derbiju Premijer lige!
Na samo pet kola do kraja, Mančester siti ima tri boda manje od Arsenala uz utakmicu manje, što znači da bi Građani mogli da dođu na prvom mesto jako uskoro, pa je samim tim i interesantno ispratiti sve ovo.
Siti je poveo u 16. minutu, kada je Šerki pokazao umeće. On je na malom prostoru "provozao" nekoliko fudbalera Arsenala i poslao je loptu u mrežu, bilo je to 1:0 za Mančester siti u 16. minutu.
Samo dva minuta kasnije se dogodio i ogroman kiks Đanluiđija Donarume. On je dobio loptu, nije na vreme ispucao, a Haverc je to pretvorio u gol.
Ušlo se u drugo poluvreme rezultatom 1:1, a tamo je tek viđen spektakl na obe strane. Napadali su jedni, drugi, a jedini pogodak je bio delo Erligna Halanda, koji je u 65. minutu postavio konačnih 2:1 na ovoj utakmici.
Mogao je Arsenal da dođe i do remija u nadoknadi vremena, ali je udarac Haverca glavom otišao tik preko prečke gola Điđija Donarume.