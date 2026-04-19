Slušaj vest

Reč je o ravnoj, sprinterskoj etapi, kakva i priliči otvaranju velikih trka, jer pruža priliku da se već prvog dana istaknu najbrži vozači i specijalisti za sprint.

Prošlogodišnje izdanje trke upravo je na ovoj etapi donelo i jedan od najimpresivnijih podataka, pošto je to bila najbrža etapa na svetu, sa prosečnom brzinom od oko 54 kilometra na čas.

1/4 Vidi galeriju Foto galerija biciklističke trke Foto: Međunarodna biciklistička trka Beograd–Banjaluka

Cilj u Požarevcu očekuje se oko 13 časova. Sa Savskog trga u Beogradu startovaće 154 takmičara iz 22 ekipe, koji dolaze iz 35 nacija. Tek nakon prve etape moći će jasnije da se sagleda ko su glavni favoriti i koji vozači su već na startu pokazali ambiciju da se bore za najbolji plasman.