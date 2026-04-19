Fudbaleri AEK-a savladali su u Atini ekipu PAOK-a rezultatom 3:0 u meču 28. kola šampionata Grčke.

Marko Nikolić Foto: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Giorgos Arapekos / Zuma Press / Profimedia, BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia

Izabranici srpskog stručnjaka Marka Nikolića napravili su danas možda i ključni korak ka osvajanju šampionske titule jer su današnjim trijumfom stekli osam bodova prednost u odnosu na tim iz Soluna četiri kola pre kraja šampionata.

 Poveli su u 37. minutu posle autogola Tomasa Kadziore. Ono pravo je tek usledilo u nastavku. Abubakari Koita je u 73. minutu sjajnim solo prodorom naneo veliki udarac PAOK-u. Sedam minuta kasnije, Orbelin Pineda je prebacio golmana gostiju na kraju nove dobre akcije i tako potpuno dotukao goste.

Ova i ovakva pobeda mogla bi biti i ključna u šampionskoj trci AEK-a koji će sada čekati ishod derbija između Panatinaikosa i Olimpijakosa.

Ne propustiteFudbal"SRPSKI" AEK STAO NA KORAK OD ČUDA: Četa Marka Nikolića razbijala Špance, a onda primila šokantan gol
Marko Nikolić, AEK
Fudbal"AKO U FUDBALU POSTOJE ČUDA, OVO JE DAN DA SE DESE..." Moćne reči Marka Nikolića pred večerašnji spektakl u Atini
Marko Nikolić kao trener atinskog AEK
FudbalNIKOLIĆ RAZOČARAN POSLE DEBAKLA U MADRIDU: Sreća nas je napustila, rezultat nije realan...
Marko Nikolić
FudbalATINA SLAVI MARKA! NIkolić srušio šampiona u gostima, Srbi vode AEK ka tituli!
Marko Nikolić

