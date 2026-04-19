MARKO NIKOLIĆ GAZI KA TITULI: AEK razbio PAOK u velikom grčkom derbiju!
Fudbaleri AEK-a savladali su u Atini ekipu PAOK-a rezultatom 3:0 u meču 28. kola šampionata Grčke.
Izabranici srpskog stručnjaka Marka Nikolića napravili su danas možda i ključni korak ka osvajanju šampionske titule jer su današnjim trijumfom stekli osam bodova prednost u odnosu na tim iz Soluna četiri kola pre kraja šampionata.
Poveli su u 37. minutu posle autogola Tomasa Kadziore. Ono pravo je tek usledilo u nastavku. Abubakari Koita je u 73. minutu sjajnim solo prodorom naneo veliki udarac PAOK-u. Sedam minuta kasnije, Orbelin Pineda je prebacio golmana gostiju na kraju nove dobre akcije i tako potpuno dotukao goste.
Ova i ovakva pobeda mogla bi biti i ključna u šampionskoj trci AEK-a koji će sada čekati ishod derbija između Panatinaikosa i Olimpijakosa.