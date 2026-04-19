Slušaj vest

Fudbaleri Bajern Minhena pobedili su Štutgart4:2 i 35. put postali prvaci države.

Ekipa Vensana Kompanija četiri kol pre kraja je nedostižan za rivale - pobegla je drugoplasiranoj Borusiji Dortmund 15 bodova.

To je prvi obezbeđen trofej za bavarsku mašineriju, od još dva koja su im ostala u dometu - pehar Kupa Nemačke i onaj najvažniji u Ligi šampiona. U oba takmičenja Bavarci igraju polufinale.

Bundesliga, 30. kolo

Petak

Sent Pauli - Keln 1:1 (0:0)
Mets 69 - Valdšmit 86.p

Subota

Bajer - Augzburg 1:2 (1:1)
Šik 12 – Rider 15, 90+7(p)
Hofenhajm - Borusija Dortmund 2:1 (1:0)
Kramarić 41(p), 90+8(p) – Girasi 87
Union Berlin - Volfsburg 1:2 (0:1)
Vimer 11, Pejčinović 46 – Burk 85
Verder - HSV 3:1 (1:1)
Štege 37, 57, Puertas 90+1 – Glacel 41
Ajntraht - Lajpcig 1:3 (1:1)
Larson 34 – Diomande 27, Nusa 70, Harder 81

Nedelja

Frajburg - Hajdenhajm 2:1 (1:0)
Manzambi 24, Egštajn 83 – Zivzivadze 58
Bajern - Štutgart 4:2 (3:1)
Gereiro 31, Džekson 33, Dejvis 37, Kejn 52 - Fihrih 21, Andres 89
19:30 Borusija Menhengladbah - Majnc

