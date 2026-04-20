Golom Leandra Paredesa Boka je savladala River u gostima.
LUDILO
DRAMA, FUDBAL NA IVICI TUČE I PENAL ZA HAOS NA MONUMENTALU! Da li može drugačije kada igraju River i Boka?! Argentinski derbi oduševio planetu! (FOTO, VIDEO)
Drama, fudbal na ivici tuče i penal za haos na Monumentalu - ovako bismo ukratko mogli da opišemo derbi Argentine u kom je Boka savladala River u gostima rezultatom 1:0.
Jedini pogodak delo je Leandra Paredesa u nadoknadi prvog poluvremena i to iz penala. Lautaro Rivero odigrao je rukom, VAR soba je intervenisala, Boka je dobila penal, a Paredes je šokirao domaće navijače.
River - Boka Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia, UNAR Photo / Alamy / Profimedia
Osim ovog gola viđene su spektakularne scene na tribinama, kao i pravi rat na terenu.
Bolji je bio River tokom većeg dela meča, ali je Boka znalački iskoristila svoju šansu i odnela tri boda.
Pogledajte najzanimljivije detalje sa ovog meča:
