Napadač Verone, Gifit Orban, potukao se sa jednim navijačem ispred stadiona nakon poraza svog tima od Milana.

Otpisana Verona je u 33. kolu italijanske Serije A poražena na svom terenu od ekipe Milana rezultatom 1:0, a Orban se našao u centru pažnje italijanske javnosti nakon incidenta koji se dogodio po završetku utakmice.

Ispred stadiona fudbaler se fizički obračunao sa jednim nezadovoljnim navijačem.

Prema navodima italijanskih medija, do sukoba je došlo nakon kraće rasprave sa jednim navijačem koji je od Orbana zatražio fotografiju. Fudbaler je odbio da se fotografiše, nakon čega je navijač udario rukom automobil u kom je bio napadač Verone. Frustrirani Orban izašao je iz automobila i potukao se sa navijačem, a jedan od prolaznika svojim mobilnim telefonom snimio je tuču.

Snimak se proširio društvenim mrežama, incident je izazvao veliku pažnju javnosti i očekuje se da nadležni organi uskoro zauzmu zvaničan stav o ovom događaju.

Inače, Orban je u Veronu stigao ove sezone na pozajmicu iz Hofenhajma, uz opciju otkupa ugovora na kraju sezone. U 28 nastupa upisao je sedam golova i tri asistencije.

Do kraja sezone ostalo je još pet utakmica, a Verona trenutno ima čak 10 bodova manje od sigurne zone, pa ćemo je naredne sezne gotovo sigurno gledati u Seriji B.